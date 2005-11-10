Ufficiale Catania, ecco Pagliai. Arriva dall'Ascoli in prestito, con diritto di opzione per l'acquisto

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Catania "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Ascoli Calcio 1898 FC, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Pagliai.

Nato a Empoli (Firenze) il 15 gennaio 2002, l’esterno difensivo ha contribuito alla promozione in Serie B della squadra marchigiana, sommando nella scorsa stagione 25 presenze e realizzando una rete. In Serie C, incluse anche le partite giocate dal 2022 al 2025 con l’AZ Picerno, Pagliai ha già disputato complessivamente 113 gare, firmando 3 gol e 10 assist. Completata la formazione calcistica nella Primavera del Pisa, in avvio di carriera l’atleta toscano ha collezionato le prime esperienze in Serie D con il Casarano e con il Novara, conquistando in Piemonte nel 2022 il primo posto nel girone A.

Benvenuto, Gabriele!".

Fa eco la nota dell'Ascoli: "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Gabriele Pagliai a Catania FC.

Il Club bianconero ringrazia Gabriele per il prezioso contributo fornito nella stagione appena conclusa e gli augura i migliori successi professionali".