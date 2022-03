Milan, Florenzi: "Ripartiamo dalla prestazione di stasera. Devo dare tutto in campo e fuori"

vedi letture

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 in Coppa Italia contro l'Inter: "Il livello di crescita è costante, abbiamo qualche rammarico per il primo tempo, nel secondo ci è mancato il guizzo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera e portarlo a Napoli, in una partita importante".

Cosa rappresenta questa prestazione personale di oggi?

"Per me non deve cambiare niente, devo dare tutto quello che ho in allenamento e in partita. Siamo tanti giocatori bravi, remiamo tutti dalla stessa parte ed è la cosa più importante. Del Napoli dobbiamo temere il loro gioco e l'impronta data da Spalletti. Lui sa cosa penso di cosa ha portato nelle sue varie squadre".

Pensa alla Nazionale? Come va il dualismo con Calabria?

"In una squadra forte penso che sia giusto avere una sana rivalità dentro al campo. Fuori siamo tutti amici, non c'è nessun nemico in squadra. Devo fare il meglio possibile, in Nazionale serviranno due prestazioni importanti per raggiungere un obiettivo fondamentale".

Perché avete trovato difficoltà in alcune partite?

"Sicuramente la testa fa tanto, così come le motivazioni. Ci sono partite in cui ti scatta la molla che manca in altre. Dobbiamo lavorare molto, non trovare spazi è complicato per squadre come la nostra, abbiamo giocatori adatti per esprimere questo potenziale".