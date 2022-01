Milan, giallo pesante per Tonali: salta lo Spezia, torna a disposizione con la Juventus

Cartellino giallo pesante per Sandro Tonali, che nel finale della gara con i il Venezia, sul punteggio di 3.0 in favore del Milan, ha preso un cartellino giallo per un fallo tattico su Johnsen. Il centrocampista rossonero, diffidato, salterà quindi la gara con lo Spezia e tornerà a disposizione di pioli per la sfida con la Juventus.