Milan, Giroud nel mirino come vice Ibra: arrivebbe a zero. Ingaggio da 4-5 milioni a stagione

Il Milan continua a pensare a Olivier Giroud per la prossima stagione e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la sensazione è che nelle prossime settimane il club rossonero presenterà un'offerta al francese che lascerà il Chelsea a parametro zero. Per convincerlo serve un biennale da 4-5 milioni di euro a stagione, costo che rientra nella politica stipendi della società di via Aldo Rossi.