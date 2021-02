Milan, Ibrahimovic sblocca la partita col Crotone e tocca quota 500 reti a livello di club

vedi letture

Milan in vantaggio sul Crotone al 31' grazie a Zlatan Ibrahimovic. Splendida triangolazione dello svedese con Rafael Leao e destro che finisce nell'angolo più lontano. Si tratta del 500° gol in carriera a livello di club per Ibra, di cui 82 con la maglia rossonera. Un percorso iniziato il 30 ottobre 1999 quando con la maglia del Malmö ha segnato contro il Västra Frölunda. E in questo campionato invece sono 13 i gol in 11 partite. Milan che torna al comando della classifica.

Questo il dettaglio squadra per squadra:

156 reti: Paris Saint-Germain

82 reti: Milan

66 reti: Inter

53 reti: Los Angeles Galaxy

48 reti: Ajax

29 reti: Manchester United

26 reti: Juventus

22 reti: Barcellona

18 reti: Malmö