Milan, il 10 parla ancora straniero: tutti i numeri dei predecessori di Brahim Diaz

Ancora una volta, il numero 10 del Milan non parlerà italiano. Del resto, dal 1995-1996, anno in cui fu introdotta la numerazione personalizzata nel campionato di Serie A e Dejan Savicevic “difese” le sue cifre dall’arrivo di Roberto Baggio, il numero dei fantasisti per eccellenza, in rossonero, è sempre stato appannaggio di un calciatore straniero. Sarà così anche per Brahim Diaz, annunciato oggi e che ha ereditato il 10 da Hakan Calhanoglu, dopo aver vestito il 21 nella sua prima annata alla corte di Pioli. A differenza del 9, nessuna maledizione in questo caso come quella post Inzaghi “sfidata” da Olivier Giroud.

Tutti i numeri dei 10 del Milan dal 1995 a oggi*

1995-1998: Dejan Savicevic (52 presenze, 11 gol, 19 assist)

1998-2001: Zvonimir Boban (79 presenze, 11 gol, 11 assist)

2001-2006: Rui Costa (192 presenze, 11 gol, 47 assist)

2006-2012: Clarence Seedorf (241 presenze, 40 gol, 40 assist)

2012-2014: Kevin-Prince Boateng (39 presenze, 5 gol, 7 assist)

2014-2017: Keisuke Honda (92 presenze, 11 gol, 16 assist)

2017-2021: Hakan Calhanoglu (172 presenze, 32 gol, 48 assist)

*= Nel caso in cui il giocatore abbia trascorso più stagioni al Milan cambiando numero di maglia, i dati sono riferiti al periodo in cui abbia indossato il 10.