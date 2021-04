Milan, il futuro di Mandzukic appeso a un filo: ha nove partite per la conferma

Mario Mandzukic ha 9 giornate di tempo per convincere il Milan a puntare su di lui anche per la prossima stagione, anche se le prossime 9 partite potrebbero cominciare alla stessa maniera delle ultime: i compagni giocano, Mario li guarda da lontano. Le condizioni del croato sono migliorate, ma sono ancora lontane dall'essere accettabili. L’accordo con il Milan prevede un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions, ma l’eventualità di un prolungamento automatico è legata anche alle presenze. E il piatto in questo caso piange: dal suo arrivo a oggi, Mandzukic ha giocato appena 157 minuti, che si riducono a 82 in campionato. Il tempo però stringe: serve una svolta qui e ora, ovviamente a patto che Mario riesca a rientrare in tempo utile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.