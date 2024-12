Milan, incontro positivo con l'agente di Theo Hernandez: club a lavoro per la proposta di rinnovo

Nella giornata di oggi il Milan, nella persona dell'ad Giorgio Furlani, ha incontrato Manuel Garcia Quilon, agente fra gli altri di Theo Hernandez. Al termine del summit, il rappresentante del capitano rossonero ha così parlato:

"Era una riunione su temi fiscali, sulla situazione fiscale tra Spagna e Italia. La realtà non è cambiata e la verità l'ha sempre dimostrata, non si può cambiare. La volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere e rinnovare". Parole che aprono dunque ad un possibile accordo fra il terzino francese e la società rossonera, con le parti che stanno discutendo del tema da oramai diversi mesi.

Secondo Sky Sport, quella di oggi è stata una giornata particolarmente importante in questo senso, con le parti che si sono ribadite la volontà di trovare un accordo. Il Milan sta così preparando la sua proposta che porterebbe il giocatore a guadagnare una cifra di oltre 5 milioni di euro più bonus, a fronte dei 4 netti attualmente percepiti, con accordo ovviamente allungato nel tempo rispetto all'attuale scadenza nel 2026. Il Milan così facendo vuole tutelarsi dal rischio di perderlo a zero fra un anno e mezzo, rimandando comunque alla prossima estate eventuali discorsi di cessione in caso di assalto milionario di una big europea.