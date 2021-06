Milan, intrapreso la strada dei prestiti: tre discussioni in ballo sul mercato

Gli effetti della pandemia si stanno ancora facendo sentire sui club e anche il Milan ha attuato un piano per continuare a migliorare la rosa senza gravare troppo sul bilancio. Dopo gli acquisti di Maignan e Tomori, i rossoneri hanno speso già 40 milioni di euro, poche altre società italiane si sono mosse cosi a giugno. Ora però si lavorerà a tre prestiti con diritto di riscatto. Il primo è Brahim Diaz con il Real Madrid, dove i rossoneri puntano a sfruttare al meglio i rapporti con il tecnico Carlo Ancelotti per avere il giocatore un altro anno, questa volta inserendo un’opzione nel contratto. Si sta trattando anche con il Manchester United per Dalot, ma in questo caso i Red Devils vorrebbero monetizzare e attendere la fine degli Europei per capire se il giocatore possa ulteriormente valutarsi sul mercato dopo la buona stagione in rossonero. Il terzo giocatore che il Milan sta trattando è Junior Firpo del Barcellona, anche lui chiesto in prestito con diritto di riscatto. Firpo vuole lasciare la squadra spagnola per trovare maggiore minutaggio ma in rossonero dovrebbe vedersela con Theo Hernandez. Il Milan però vuole giocatori affidabili e di caratura internazionale, così Dalot, Diaz e Firpo sono i tre nomi su cui sta puntando la dirigenza.

Infine la questione Tonali. Nella giornata di ieri è scaduto il termine massimo per esercitare il diritto di riscatto per Tonali dal Brescia. Ancora non c’è stata una fumata bianca. Il club rossonero e il presidente delle rondinelle Massimo Cellino stanno lavorando attivamente in un clima di massima collaborazione per trovare la migliore soluzione possibile. Il dialogo tra le parti continuerà nei prossimi giorni, Tonali vuole continuare a vestire rossonero.