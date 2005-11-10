Milan, Jashari onesto: "Se facciamo le cose di m**da non è colpa del progetto"

Il Milan perde contro il Benfica (0-2), Ardon Jashari non cerca scuse parlando ai microfoni di Sky Sport. Ecco di seguito le parole del centrocampista rossonero al termine del match di San Siro: "Che è successo? Penso che ci sia mancato qualcosa sia con la palla che senza palla. Ci è mancata una percentuale, non è sufficiente quando non fai il 100%, concedendo gol e non segnando. Credo sia questa l'analisi della partita, non abbiamo creato abbastanza per quello che cerchiamo, penso che sia possibile fare meglio nelle prossime partite".

Normale in un nuovo progetto o al momento è difficile comprendere le nuove idee del mister?

"Penso di aver già detto una o due volte in passato che dobbiamo credere in questo progetto, così non è sufficiente. Dobbiamo essere aggressivi, questo non ha nulla a che vedere con il progetto. Se siamo aggressivi, svegli, se ci sei fin dai primi secondi e lo spirito di squadra. Se facciamo le cose di merda senza creare problemi all'avversario questo non ha nulla a che vedere con il progetto".

A che punto siete rispetto alle idee di Amorim?

"Siamo giocatori di un club enorme, dobbiamo assumerci le responsabilità tutti assieme e anche individualmente per le partite che giochiamo. Vincere è la cosa più importante per questo club. Ogni giorno dobbiamo migliorare, capire come vogliamo giocare. Anche oggi abbiamo visto cose positive, ma nell'ultimo terzo di campo per come abbiamo concesso gol dobbiamo migliorare, non possiamo concedere gol così facilmente e dobbiamo essere meno prevedibili davanti".

C'è da cambiare qualcosa visto che non si riesce ad attaccare la profondità?

"Tutti quelli che sanno come gioco a calcio, sanno che mi piace giocare la palla alle spalle dei difensori. In alcune partite non c'è questa possibilità ed è per questo dobbiamo creare meglio, trovare il modo per creare le nostre possibilità. Dobbiamo migliorare per tutti e non solo per i centrocampisti. In ogni situazione dobbiamo avere opzioni per creare. Per me e gli altri centrocampisti è importante avere la possibilità di giocare palla alle spalle dei difensori, così come di calmare la partita, in questa partita ci è mancata la possibilità di correre dietro le linee".