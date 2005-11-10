Massa per Roma-Inter, Cesari: "Me l'aspettavo. Una scelta 'conservativa' di Orsato"
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L'ex arbitro, ora commentatore, Graziano Cesari ha analizzato ai microfoni di SportMediaset la scelta da parte di Orsato di affidare Roma-Inter a Massa: "Si tratta di un arbitro di grande esperienza, con un'ottima conoscenza dei giocatori e delle loro caratteristiche. La definirei una scelta 'conservativa': dopo che il designatore Daniele Orsato ha puntato su Maurizio Mariani per Juventus-Milan, mi aspettavo proprio uno tra Massa e Marco Guida per Roma-Inter.
Se la partita sale di tono a livello agonistico, potrebbe andare in difficoltà nella gestione del match. L'esperienza, il carattere e la lucidità possono sicuramente aiutarlo, ma anche questo è un aspetto da tenere in considerazione".
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