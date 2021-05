Milan, Kalulu: "I tifosi mi hanno trasmesso vibrazioni fantastiche, stasera partita differente"

vedi letture

Intervistato da Milan TV, Pierre Kalulu ha presentato così la sfida di stasera contro l’Atalanta, decisiva per la Champions League: “I tifosi stamattina sono stati fantastici. Ho sentito dentro di me vibrazioni fantastiche. È stato magnifico. Questa settimana è stata importante come le altre. La partita di stasera poi sappiamo che è differente e cercheremo di fare una grande gara. Per i tifosi queste partite sono bellissime da guardare e per noi da giocare. Sappiamo che è una gara importante e dobbiamo vincere”, ha concluso.