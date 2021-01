Milan, Kessié a Meité: "Guarda come ci alleniamo e impara in fretta, ora c'è bisogno di tutti"

Soualiho Meité al Milan, da ieri sera la notizia è ufficiale. Un innesto che andrà a rinforzare il centrocampo, reparto di cui è perno Franck Kessié. Da un mediano all'altro, il centrocampista ex Atalanta a Il Giornale si è espresso anche sul nuovo compagno di squadra: "Come gli presenterei il Milan? Gli direi: vieni a Milanello, guarda come ci alleniamo, guarda e impara in fretta perché abbiamo bisogno di aiuto. Avremo una partita ogni 3 giorni e ci sarà bisogno di tutti per arrivare fino in fondo alla stagione e ai tre impegni che ci aspettano. È uno forte, fisicamente, che ha già fatto vedere con il Torino di avere la stoffa del centrocampista, capace anche di fare qualche gol. Ci darà una bella mano".