Milan, Kessié: "Obiettivo Champions, ma siamo attaccati alla vetta: lottiamo fino alla fine"

Autore del rigore dell'uno a uno all'ultimo respiro in Milan-Udinese, Franck Kessié ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: "Abbiamo cercato i tre punti, ne avevamo bisogno: sono due punti persi, ma mancano ancora tante partite. Dobbiamo alzare il livello e andare ancora più forti perché non abbiamo fatto bene. Dovevamo fare meglio nella gestione della palla, perché loro erano tutti dietro: può capitare una partita così, dobbiamo subito rialzare la testa perché si gioca tra tre giorni. Abbiamo l'obiettivo di andare in Champions: adesso siamo attaccati al primo posto, quindi dobbiamo lottare fino alla fine. I rigori non sono facili: quando calci hai due possibilità, non devi avere paura perché sennò sbagli. Non ho avuto paura e ho segnato".