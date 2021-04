Milan, Kessié: "Per tornare al top dobbiamo avere la mentalità da grande squadra"

"Sogno di giocare la Champions con il Milan, la squadra per cui tifavo da bambino". Ha le idee chiare Franck Kessié, che a Sportweek, in edicola domani, ha svelato la ricetta che dovranno utilizzare i rossoneri per centrare l'obiettivo: "Per tornare grandi, dobbiamo avere la mentalità da grande".