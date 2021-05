Milan, Kjaer: "Assenza tifosi? Una prova che mai avrei pensato di sostenere in carriera"

Simon Kjaer ha vinto il Premio Gentleman per il Milan. Questo il pensiero del difensore danese: "Credo di essermi sempre comportato bene come persona sia dentro che fuori dal campo, voglio essere un esempio per compagni e tifosi. Giocare senza pubblico? E' stata una prova, non pensavo mai avrei vissuto una cosa del genere in carriera. Una mancanza enorme, ma abbiamo sempre avuto la sensazione di averli vicini. Speriamo che presto possano tornare allo stadio".