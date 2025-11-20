Niang "gioca" il derby: "Domenica spero in una vittoria del Milan. Rabiot fa la differenza"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, M'Baye Niang ha parlato della sfida fra Inter e Milan di domenica sera: "L’Inter è tosta, da qualche anno lotta per il tricolore e ha una rosa importante. Sarà una bella lotta fino alla fine anche con il Napoli. Inter più forte del Milan? Come rosa secondo me no: entrambe hanno giocatori importanti e alla lunga la differenza la faranno la continuità di rendimento e un pizzico di fortuna in più".

Nel derby, si sa, non ci sono favoriti anche se l'attaccante spera "in una vittoria del Milan: contro le grandi i rossoneri finora hanno ottenuto i risultati migliori e mi auguro che la tendenza resti la stessa".

Su chi saranno gli uomini derby, Niang si sbilancia: "Rafa (Leao, ndr) sta tornando in forma dopo l’infortunio e ha dimostrato il suo valore nelle ultime partite. In più Allegri recupererà Rabiot: Adrien è uno che quando è al top, fa la differenza. Lo conosco da quando era al Psg ed è un amico. Il Milan non poteva fare un acquisto migliore negli ultimi giorni di mercato perché lui segna, serve assist, dà esperienza e in mezzo al campo si 'sente'. Il suo arrivo ha migliorato la squadra e ha... indebolito parecchio il Marsiglia".