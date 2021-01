Milan, l'idea è di portare Mandzukic in panchina già sabato contro l'Atalanta

Mario Mandzukic si è presentato in ottima forma, ma non gioca una partita ufficiale da marzo 2020 e quindi avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita. L'attaccante croato, che oggi svolgerà il suo primo allenamento in gruppo, dovrebbe andare in panchina già sabato nel match casalingo contro l'Atalanta. Lo riferisce il Corriere della Sera.