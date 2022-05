Milan, la clausola da 150 milioni non spaventa il Real: i blancos restano alla finestra per Leao

vedi letture

Il Real Madrid non molla per Rafael Leao, neanche dinanzi alla clausola. Come riporta stamane la BBC, l'attaccante portoghese resta infatti uno dei principali obiettivi dei blancos per rinforzare il reparto avanzato di mister Ancelotti dopo il "no" alquanto inatteso di Kylian Mbappé.

Il Milan, come dichiarato da Paolo Maldini anche stamattina, considera Leao incedibile e l'unica via per prenderlo sarebbe quindi versare la sua clausola da 150 milioni di euro. Per il Real, per il PSG e per qualsiasi altro club interessato.