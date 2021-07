Milan, la formazione per l'amichevole col Modena: Leao punta, prima per Brahim Diaz con la 10

Rafael Leao punta, il nuovo 10 Brahim Diaz e Krunic dal 1'. Ecco la formazione ufficiale dei rossoneri per Milan-Modena, amichevole in programma questo pomeriggio a Milanello. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 17:00.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. All.: Pioli.

Questa, invece, la formazione dei Canarini di mister Tesser:

MODENA: Gagno, Renzetti, Pergreffi, Mosti, Marotta, Ibukun, Ciofani, Gerli, Scarsella, Di Paola, Baroni. All.: Tesser.