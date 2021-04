Milan, la Juve è l'unica italiana che potrebbe permettersi Donnarumma ma Szczesny non si tocca

vedi letture

La Juventus è l'unica squadra in Italia che si potrebbe permettere di corteggiare Gigio Donnarumma in scadenza di contratto con il Milan, ma secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri non hanno intenzione di cambiare le gerarchie in porta e anche per la prossima stagione punteranno sulla continuità e l'affidabilità di Szczesny.