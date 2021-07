Milan, la prossima settimana il possibile annuncio del ritorno di Brahim Diaz: accordo trovato

Brahim Diaz è vicinissimo a tornare a vestire la maglia del Milan dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito secco: è infatti ad un passo l'intesa tra i rossoneri e il Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto per 22 milioni di euro e contro-riscatto a 27 milioni del giovane trequartista spagnolo. L'ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.