Milan, la volontà dei giocatori per puntare allo sconto: la strategia per Tonali, Tomori e Diaz

Il Milan cercherà di risparmiare per arrivare alla conferma di Tomori, Tonali e Brahim Diaz, sfruttando la ferma volontà dei tre giocatori di proseguire la propria avventura in rossonero. Col Chelsea si proverà ad abbassare i 28 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto fissato in inverno. Col Brescia, visti i 25 milioni ancora da versare per il centrocampista, si chiederà di trovare una soluzione più conveniente per le casse di Elliott. Infine per lo spagnolo, l'asse col Real punterà ad ottenere un prezzo di favore, sempre tenendo in forte considerazione la volontà espressa dal giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.