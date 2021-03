Milan, Meité: "Siamo un bel gruppo. Siamo venuti qua per imporre il nostro gioco"

Il centrocampista del Milan Soualiho Meitè ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di Manchester: "E' difficile fare una bella partita all'Old Trafford. Siamo contenti di questo pareggio ma, come si è visto, meritavamo di più. Però siamo contenti".

Ti stai calando nell'ambiente Milan giorno dopo giorno?

"Sì perchè c'è un bel gruppo. Parliamo tanto e quello mi fa crescere e credere di più nelle mie qualità. Oggi sono contento per la squadra e anche per me".

Com'è giocare accanto a Kessié?

"E' un vero amico. Con Franck è facile giocare perchè pariamo anche francese. Ci capiamo bene".

Cosa ha detto al suo gol annullato?

"Non so perchè l'arbitro ha tolto il gol. Per me era regolare ma il calcio è così. Tutti fanno errori e andiamo avanti".

Quanta fiducia vi dà questo pareggio?

"Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità. E' bello fare una buona partita ma non siamo venuti qua solo per pareggiare o non prendere gol. Volevamo fare gioco e lo abbiamo dimostrato oggi".