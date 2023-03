Milan, nuovo tentativo per Asensio. Gli ostacoli si chiamano ingaggio e Arsenal

Dopo i tentativi della scorsa estate, il Milan potrebbe tornare prepotentemente alla carica per Marco Asensio al termine della stagione, quando il contratto dello spagnolo col Real Madrid sarà scaduto.

Il giocatore non rinnoverà con i Blancos e potrà così firmare col club che preferisce, ed in tal senso il Milan potrebbe garantirgli un posto da titolare indiscusso sulla corsia destra. L'ostacolo, nel caso, sarebbe l'ingaggio da oltre 5 milioni netti a stagione con ricche commissioni all'agente Jorge Mendes, cifre che l'Arsenal non avrebbe problemi a pagare. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.