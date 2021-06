Milan, obiettivo Damsgaard, Ma l'affondo con la Samp è possibile solo se parte Leao

Mikkel Damsgaard obiettivo del Milan ma prima serve una cessione importante, ovvero quella di Rafael Leao. A scriverlo, il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola che parla dell'interessamento del club rossonero per il centrocampista offensivo danese di proprietà della Sampdoria. Al momento, però, questo investimento è bloccato. E sarà possibile sono in caso di cessione di Rafael Leao, per il quale si registrano gli interessamenti di Olympique Marsiglia, Everton e Wolverhampton.