Milan, occhi puntati su Chukwuemeka dell'Aston Villa: Kalulu e Tomori preziosi "alleati"

La notizia rimbalza dall'Inghilterra: il Milan segue Carney Chukwuemeka. Il centrocampista dell'Aston Villa è entrato nel mirino rossonero anche se diversi top club PSG e Barcellona avrebbero già da tempo posato gli occhi sul giocatore. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero aspettare che la richiesta degli inglesi possa calare, a meno che non si apra un'asta. Gli alleati a Milanello però potrebbero essere Tomori e Kalulu, che dimostrano che la Serie A non è solo un campionato per trentenni.