Milan ok, Sacchi: "Ma Romagnoli preoccupa un po', pare che abbia perso sicurezza"

"Il Milan? Troppa differenza tra i rossoneri e la Salernitana. Alcune cose, però, le ho apprezzate". Parla così Arrigo Sacchi, nella sua analisi della Serie A sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Ad esempio, Leao e Kessie hanno fatto cose devastanti. Florenzi mi pare in crescita. La squadra mi sembra che stia bene, però i difensori, non mi stancherò mai di dirlo, devono salire più rapidamente in modo da accorciare di più le distanze tra i reparti e rendere la manovra più fluida".

Qualcosa da registrare? "Brahim Diaz ha commesso troppi errori e preoccupa un po’ Romagnoli: pare che abbia perso sicurezza e tranquillità. Ma sono sicuro che Pioli lo aiuterà a tornare ad alto livello. Contro il Liverpool sarà durissima, loro fanno un pressing micidiale e dovranno rispondere colpo su colpo".