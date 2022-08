Milan, Origi è finalmente pronto: Pioli si gode la duttilità del belga, profilo inedito in attacco

Lungo focus su Divock Origi oggi sulla Gazzetta dello Sport, che analizza l'attaccante belga, pronto a prendersi il Milan dopo aver esordito contro l'Udinese nel finale della scorsa partita di campionato. Duttile e con caratteristiche inedite nella rosa rossonera, Origi ha tanta voglia di fare e si è messo in mostra anche agli occhi di mister Stefano Pioli, che lo reputa un giocatore perfetto per il suo attacco e il suo stile di gioco. In attacco l'ex Liverpool può giocare un po' ovunque: in coppia con un altro 9, da prima punta, oppure anche sulle fasce, con prevalenza su quella di sinistra. Pioli gongola per la ricchezza di reparto e ora potrà finalmente scegliere, dopo un anno in cui per larghi tratti ha dovuto fare affidamento ad uomini contati.