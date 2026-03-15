Milan, Pavlovic: "E' importante avere diecimila persone al nostro fianco"

Strahinja Pavlović, difensore del Milan e tra i protagonisti in positivo di questo campionato dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo pronti, dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra partita fino alla fine. Tifosi? Sono diecimila stasera, sono molto contento. Maldini? Non è facile, dobbiamo stare attenti a lui, è un grande giocatore con grande qualità". Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.