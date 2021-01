Milan, per Brahim Diaz occasione da titolare in un ruolo diverso

Brahim Diaz a Benevento sembra destinato a occupare una casella quasi inedita rispetto a come lo ha impiegato il Milan fin qui. Partendo da destra, l'immediato rimedio alle contemporanee defezioni di Saelemaekers e forse Castillejo. Pioli sta studiando questa soluzione, e correre ai ripari non è mai stato un problema quest'anno. Così l'identikit del trequartista mancante porta dritta a Diaz. Per chi ha già vinto il campionato in Inghilterra e Spagna, adattarsi non è per nulla un esercizio complicato. A scriverlo è il Corriere dello Sport.