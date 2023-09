Milan, per Giroud comincia il conto alla rovescia: giovedì primo allenamento col gruppo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'infortunio rimediato da Olivier Giroud in Nazionale, in vista del derby con l'Inter. Oggi il francese rientrerà a Milano da Parigi e inizierà le terapie per curare la caviglia sinistra. Gli esami effettuati ieri con lo staff medico della Francia hanno escluso lesioni, ma Giroud non ha voluto correre rischi, anche considerando che la prossima sfida dei transalpini è solo un'amichevole.

Giovedì il primo allenamento, ma martedì possibile prima corsa

Giovedì mattina, a due giorni dal derby, dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni. Ma non è da escludere che il ritorno in gruppo possa materializzarsi già mercoledì (giorno in cui peraltro il francese avrebbe ripreso a lavorare a Milanello da programma, se l’impegno con la nazionale fosse proseguito fino all’amichevole con la Germania): martedì potrebbe provare a correre, e se tutto filerà liscio potrà accelerare in vista del derby