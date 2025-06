Inter, scatto per Bonny. Fumata bianca col Parma vicina, si lavora a una contropartita

Inter e Parma, scrive SportMediaset in queste ore, sono ad un passo dal definire l'operazione che porterà Ange Yoan Bonny in nerazzurro alla corte di Cristian Chivu, col tecnico rumeno che è stato il primo sponsor del centravanti francese dopo averlo allenato negli ultimi mesi al Tardini.

Per l'emittente, quella fra le due società sarà un'operazione dal valore complessivo di 22-23 milioni di euro, col club nerazzurro che sta cercando di inserire nella trattativa il cartellino di Sebastiano Esposito come parziale contropartita tecnica. Scartata invece la possibilità, voluta dal Parma, di inserire nell'operazione il fratello Pio dopo l'annata allo Spezia.

Nelle scorse ore, il presidente dell'Inter Beppe Marotta aveva così parlato dell'operazione: "Bonny è un ottimo giocatore. Fa parte della lista mia, di Ausilio e Baccin. Ma oggi è un calciatore del Parma e quindi c'è poco da aggiungere. Da mesi lavoriamo per individuare i profili che fanno al caso nostro. Alcune operazioni le abbiamo già condotte e altre le chiuderemo nel prossimo mese. Ma soprattutto c'è da sottolineare la volontà di mantenere lo zoccolo duro della squadra da parte nostra, proprietà inclusa". Nell'ultima stagione col Parma, Bonny ha messo insieme in campionato un totale di 37 presenze con all'attivo 6 gol e 4 assist per i compagni.