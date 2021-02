Milan, per Thauvin i rossoneri sono la prima scelta in vista dell’estate

Nell’ottica di un rafforzamento generale della squadra in vista della prossima stagione, quando il Milan verosimilmente giocherà in Champions League, la dirigenza rossonera vorrebbe rimpolpare il reparto offensivo, precisamente la corsia di destra attualmente composta da Saelemaekers e Castillejo. Per quanto lo spagnolo sia duttile e sempre pronto all’occorrenza, in estate la società valuta di andare dritto su Florian Thauvin, esterno francese del Marsiglia. Il 28enne è in scadenza e fino ad ora ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo, poiché sa che alla finestra ci sono diversi club importanti che vorrebbero ingaggiarlo a zero. Tra questi soprattutto il Milan, che attraverso Paolo Maldini qualche mese aveva pubblicamente definito il giocatore “molto interessante”. Il gradimento però è reciproco, tanto che dalla Francia si vocifera che sia il Milan il club maggiormente indiziato a prendere Thauvin, soprattutto se l’anno prossimo potrebbe giocare in rossonero il palcoscenico della Champions League. Da discutere però l’ingaggio del giocatore e soprattutto le commissioni ad agenti e intermediari. Essendo un’occasione di mercato a zero, molte squadre hanno colto l’opportunità di trattare Thauvin e quindi per il Milan non sarà semplice spuntarla. Ma se c’è il gradimento del ragazzo i rossoneri partono con un margine di vantaggio rispetto alle altre società. I rossoneri hanno intenzione di fare un acquisto in quel reparto per essere ancora più competitivi in Italia e in Europa.