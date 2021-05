Milan, Pioli: "A parte Ibrahimovic stanno tutti bene. Kjaer può giocare contro il Torino"

Domani Kjaer può osservare un turno di riposo dopo la buona fase difensiva contro la Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 36esima giornata di Serie A: "Sicuramente - ha detto - le scelte fatte per la gara contro la Juve erano molto indirizzate alla nostra fase difensiva, che non mi era piaciuta contro il Benevento. Quindi abbiamo provato a mettere in campo una squadra più compatta e organizzata, Kjaer e Tomori hanno fatto una buonissima partita. La squadra ieri sembrava aver recuperato bene, valuterò tutte le situazioni individuali. A parte Zlatan, credo i giocatori possano aver recuperato bene".

