Fiorentina, si apre il sipario sul Viola Park: tutto quello che c'è da sapere sul ritiro gigliato

vedi letture

Stasera in diretta la presentazione della squadra al Viola Park su Radio Firenze Viola, per chi vive a Firenze, Prato Pistoia c'è la diretta in TV sul Canale 92

Questa mattina, anche per la Fiorentina ha inizio la stagione 2025/26. I cancelli del Viola Park si sono già aperti nella giornata di ieri, dove all’arrivo di Stefano Pioli ha fatto seguito quello dei vari calciatori che saranno impegnati nelle prossime settimane, ma questa mattina verranno svolte le visite mediche di rito, in serata la squadra verrà presentata davanti ai tifosi - assieme alla formazione femminile e alla Primavera - e da domani, infine, ci sarà il via al primo allenamento. In generale, la squadra svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, la mattina a porte chiuse, la seconda indicativamente alle ore 18:30, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico. La Fiorentina resterà nel proprio quartier generale fino al 27 luglio, per poi volare in Inghilterra per una tournée oltremanica che durerà fino al 9 agosto.

I convocati

Nella giornata di ieri Pioli ha anche diramato la lista dei 33 elementi della rosa che nelle prossime settimane prenderà parte al ritiro. Presenti ovviamente i neo arrivati Dzeko, Fazzini e Viti, così come Moise Kean, il cui futuro resta - fino alle 23.59 di domani - ancora appeso alla clausola. Tra questi 33, altri 3 - Brekalo, Christensen e Nzola - si aggregheranno in un secondo momento, salvo operazioni di mercato in uscita. Assenti invece alcuni giovani in attesa di una sistemazione in prestito come Amatucci, Lucchesi, Caprini, Distefano, Rubino e Favasuli. Questi dunque i convocati di Pioli: Barak, Beltran, Bianco, Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Ikoné, Infantino, Kean, Kouame, Mandragora, Marí, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sottil, Terracciano, Valerntini, Viti, Braschi, Leonardelli, Keita, Kouadio, Brekalo, Christensen, Nzola.

Le amichevoli

In questo periodo di circa un mese saranno sette le amichevoli che terranno impegnati i viola in vista dell’inizio del prossimo campionato. Si parte subito il 20 con la sfida in famiglia alla Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa. L’altra amichevole al Viola Park sarà invece il 25 contro la Carrarese. Nel mezzo la Fiorentina andrà in trasferta, al Carlo Zecchini di Grosseto, per sfidare i padroni di casa il 24. Alla fine della preparazione, come detto, la Fiorentina partirà alla volta dell’Inghilterra, dove affronterà il 3 agosto il Leicester; il 5 agosto, invece, la formazione di Stefano Pioli sarà impegnata al City Ground Stadium per l’amichevole al Nottingham Forrest del grande ex Nikola Milenkovic; infine, sfida di prestigio il 9 agosto ad Old Trafford per affrontare il Manchester United nella gara che chiuderà la tournée oltremanica. L’ultimo appuntamento è datato 14 agosto, dieci giorni prima del via al campionato, quando il Viola Park sarà teatro di una particolare gara contro la selezione della Japan University.