Milan-Pioli, avanti insieme: il club rossonero studia un rinnovo almeno fino al 2023

Ha ancora un anno di contratto, ma il Milan vuole legarsi a lui ancora più a lungo. Stefano Pioli viaggia spedito verso la conferma in rossonero, e non soltanto per la qualificazione in Champions League. Stimato da tutta la dirigenza, l'allenatore nativo di Parma vede il rinnovo. Da lunedì, secondo La Gazzetta dello Sport, ogni giorno sarà buono per un confronto con la società, che di par suo vuole rafforzare il rapporto con un biennale o un triennale. Sarà lui il protagonista del progetto futuro.