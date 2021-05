Milan, Pioli confermato con o senza Champions. Due nomi per l’attacco

vedi letture

Il Milan andrà avanti l’anno prossimo con l’attuale tecnico Stefano Pioli. Non sono previsti ribaltoni in caso di mancata qualificazione alla Champions, perché il club ritiene che l’allenatore parmense abbia svolto un ottimo lavoro in questo anno e mezzo in panchina, d’altronde il Milan da dieci anni non arrivava a quota 76 punti in classifica e da sette anni non lottava concretamente per la Champions fino all’ultima giornata. La conferma pubblica di Pioli è arrivata prima della sfida contro la Juventus, quando Paolo Maldini in Tv ha voluto supportare e confermare il tecnico.

Il mercato però potrebbe cambiare in base al piazzamento finale, perché entrare o meno in Champions comporta la differenza di 40 milioni di euro. Il progetto della società andrà avanti a prescindere, con l’intento di migliorare gradualmente la rosa, senza spese pazze e dando sempre uno sguardo al bilancio. In vista della prossima stagione si fanno due nomi per l’attacco, il reparto che subirà maggiori cambiamenti con l’addio di Mandzukic e quello probabile di Castillejo. Il primo nome è quello del giovane Amine Adli del Tolosa, classe 2000 in scadenza nel 2022. Il giocane attaccante esterno è seguito con molto interesse dallo scouting rossonero. Ma arrivano anche conferme su Olivier Giroud del Chelsea. Il 34enne dei Blues è uno dei possibili candidati per la prossima stagione, ma non è l’unico perché il Milan continua a monitorare altri profili per il ruolo di co-titolare con Ibrahimovic.