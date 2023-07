Milan, Pioli dice "no" a Singo: l'esterno del Torino non è compatibile con lo schema rossonero

Wilfried Singo e il Milan. E' un matrimonio che, forse, non s'ha da fare. L'esterno del Torino era da tempo nel mirino della formazione rossonera intrigata dal suo costo contenuto, circa 8 milioni di euro, e soprattutto dalle qualità del giocatore. Esterno a tutta fascia, Singo ha dimostrato con la maglia granata ottime doti fisiche nella progressione e nell'andare al cross dal fondo.

No di Pioli

A frenare il tutto però Stefano Pioli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero avrebbe bloccato la trattativa. Un "no grazie" che non intacca le capacità del ragazzo ma puramente tattico. L'allenatore ritiene Singo un esterno a tutta fascia in un 3-5-2 e non per una difesa a quattro, sistema di gioco che addotta il suo Milan.