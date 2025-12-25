Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray

Wilfried Singo è stato uno dei migliori giocatori dell'era Urbano Cairo. Perché era stato preso dal Denguélé, in Costa d'Avorio, dove giocava da difensore centrale. Poi nelle giovanili del Torino è stato impiegato come esterno di difesa, crescendo esponenzialmente fino a diventare uno dei migliori della nostra Serie A, prima di lasciarla per 10 milioni di euro, con il Monaco che era stata la meta preferita rispetto a un'Atalanta che era apparsa sin da subito molto interessata.

Quest'estate invece ha cambiato aria, scegliendo la Turchia, con il Galatasaray che ha deciso di ufficializzare anche le cifre dell'ex Torino. "Il trasferimento del calciatore professionista Wilfried Stephane Singo è stato concluso con l'accordo tra il suo club e l'AS Monaco Football Club SAM. Al club precedente del giocatore sarà corrisposto un importo netto di 30.769.230,77 Euro come compenso per il trasferimento. Inoltre, il 10% dei profitti derivanti dalla successiva vendita del calciatore sarà versato all'AS Monaco Football Club SAM. È stato firmato un contratto di 5 anni con il giocatore, che avrà effetto a partire dalla stagione calcistica 2025-2026. Secondo l'accordo, al calciatore verrà garantito un compenso netto di 4.800.000,00 Euro per ciascuna stagione".

Decisamente non male per un'esperienza di solamente due stagioni. Oggi Wilfried Singo compie 25 anni.