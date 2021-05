Milan, Pioli: "Il Cagliari era tutto dietro la linea della palla, in undici nella sua metà campo"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta ai microfoni del club il pari contro il Cagliari: "Facile dire che non doveva essere così. Una squadra che veniva da prestazioni così esaltanti, convinti e sicure doveva continuare a giocare. Ci abbiamo provato, abbiamo provato ad essere squadra fino alla fine. Siamo mancati nelle scelte, nella qualità, nel ritmo e quando la partita si è complicata tutto è diventato più delicato".

Cosa è mancato?

"Il Cagliari ha fatto la sua partita: tutti dietro la palla e 11 uomini nella metà campo; le giocate individuali, gli uno-contro-uno e i calci piazzati potevano essere fondamentali: non abbiamo trovato lo spunto necessario per andare in vantaggio".

Come ritrovare il morale?

"Non credo che il mio compito sarà particolarmente difficile. Stasera torneremo a casa con grande delusione e tristezza perché volevamo chiudere oggi il discorso, ma adesso abbiamo la finale. È un obiettivo prestigioso, abbiamo lavorato tutto l'anno per raggiungerlo, domenica non ci saranno né se, né ma, né pero. Domenica ci giochiamo tantissimo, tutto di questo campionato: se meritiamo di andare in Champions abbiamo davvero l'occasione per dimostrarlo".

Ora il match contro l'Atalanta.

"Avremo il morale e la volontà di giocare una grande partita. Abbiamo l'ambizione di chiudere bene questo campionato":