Milan, Pioli in dribbling: "Asensio? Sono troppo contento dei miei giocatori per parlare di altri"

Nella lunga intervista ad As in cui ripercorre la stagione trionfale del Milan, Stefano Pioli si sofferma però anche su Marco Asensio del Real Madrid, uno dei nomi accostati al mercato dei rossoneri: "È un grande giocatore, ma è un giocatore del Madrid e sono troppo contento dei miei giocatori per parlare di altri".

C'è spazio anche per il tecnico del Real, Ancelotti. "Carlo parla spesso con Maldini - sottolinea Pioli - mi ha fatto i complimenti tramite lui. È un grande allenatore. Ha vinto in tutti i campionati, ha un'intelligenza e una sensibilità che vanno oltre la norma. Sa come gestire grandi squadre e grandi giocatori come nessun altro".