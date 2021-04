Milan, Pioli: "Sassuolo evoluto e con qualità. E hanno avuto anche un giorno di riposo in più"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena quest'oggi a Milanello Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dell'approccio tenuto dalla squadra in vista del match di domani contro il Sassuolo: "Tranquilli è un termine che non ci deve appartenere, dobbiamo essere concentrati, vendiamo da una vittoria difficile. Affrontiamo un avversario complicato che ha un gioco evoluto e di qualità. Nel calcio italiano nessuno ti regala nulla. Il Sassuolo si sarà preparato nel miglior modo possibile, hanno avuto anche un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo".