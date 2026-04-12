Milan, Rabiot chiama a raccolta i tifosi: “Siamo in difficoltà, serve uscirne insieme”

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine della partita persa per 0-3 contro l’Udinese. Queste le parole del francese: “Situazione simile a quanto successe alla Juve? Non so se è paragonabile ma ovviamente siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo uscirne insieme, trovare serenità e rimanere concentrati sull’obiettivo. Fa male, su 4 partite abbiamo fatto 3 sconfitte. Ho visto il girone d’andata e quello che abbiamo fatto, e soprattutto per quello che abbiamo fatto finora non dobbiamo mollare. Dobbiamo rimanere concentrati perché l’obiettivo è importante per noi, per i tifosi, per la società, per tutti. Dobbiamo entrare in Champions”.

Sui fischi a Leao: “Arriverà il gol, anche magari delle prestazioni migliori. Dobbiamo stare uniti, chi scende in campo, chi rimane in partita, chi entra, chi gioca un po’ meno ed è deluso. Anche i tifosi che vengono allo stadio, stiamo dando il massimo. Non è facile per tutti in questa squadra, ci sono anche giocatori giovani che arrivano dall’estero. Finora abbiamo fatto molto bene, deve passare questo momento di difficoltà. Bisogna rimanere uniti e questo è il messaggio più importante. Mancano sei partite, cercheremo di fare più punti possibili, ma dobbiamo avere l’appoggio dei tifosi che per noi è molto importante”.

Sull’obiettivo Champions: “Cercheremo di fare il massimo. In questo momento stiamo cercando di dare il 100%. Penso che credono che noi giocatori facciamo il massimo. È vero che in alcuni momenti della stagione è più difficile perché c’è un po’ di stanchezza mentale, magari a livello fisico per alcuni giocatori. Dobbiamo cercare di fare le cose semplici e tornare alla vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e andare a prendere l’obiettivo tutti insieme per poterci godere la Champions l’anno prossimo”.