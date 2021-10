Milan, Rafael Leao: "Sconfitta di Porto meritata. Ci aspettano tre finali"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, in seguito al ko contro il Porto in Champions ha rilasciato queste dichiarazioni a Sport Mediaset: "Non abbiamo creato molte occasioni. Il Porto ha giocato bene e penso che sia giusta la vittoria dei nostri avversari. Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra. Loro hanno dimostrato il proprio valore. Peccato per noi perché non abbiamo fatto bene. Testa alta per la prossima partita di Champions".

Credete ancora alla qualificazione agli ottavi?

"Ci sono tre finali. Dobbiamo pensare alla prossima perché dobbiamo fare bene dopo la delusione per questa sconfitta".

Avete protestato per il gol subito dopo un presunto fallo su Bennacer, cosa ne pensa?

"Non ho niente da dire sul gol".