Live TMW Milan, Ricci: "Se affronti partite in questo modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato oltre il modulo"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A.

Come si reagisce a questa sconfitta?

"Sconfitta brutta, in una serata da dimenticare. Non abbiamo fatto malissimo, ma abbiamo subito tre gol in casa in una serata in cui si poteva dare un segnale. L'unica cosa da fare è compattarsi. Abbiamo un bel gruppo, una bella unione: questo è il momento di maggiore difficoltà, dobbiamo uscrine con il carattere".

La sensazione è che, non avendo più stimolti alti, avete perso entusiasmo e che si vada verso il basso... Come ci convinci che non succederà?

"Non succederà perché abbiamo 63 punti e se abbiamo questi punti un motivo c'è: questa squadra ha dei valori tecnici, ma ora bisogna tirar fuori anche quelli umani. È un momento di difficoltà, va tirato fuori il carattere, compattarsi, analizzare gli errori. Poi oggi eravamo poco presenti, ho avuto questa sensazione".

Il cambio di modulo ha inciso?

"Si è parlato tanto del cambio di modulo, perchè abbiamo diversi giocatori da uno contro uno. Però se affronti partite in queste modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo. Ci dispiace molto, siamo arrabbiati, c'è amarezza, per noi e per i tifosi".

Giusti i fischi?

"Vista la prestazione, penso che siano giusti. I tifosi del Milan meritano sempre di vincere ed è giusto che ci fischino".