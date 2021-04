Milan, rinnovo o cessione per Romagnoli? Il club pensa all'addio del capitano

Alessio Romagnoli sembra allontanarsi dal Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la scadenza di contratto fissata nel 2022, unita alle considerazioni tecniche (Tomori e Kjaer al momento sono i titolari) fanno sorgere una domanda all'interno della società: ha senso insistere per il rinnovo o è meglio valutare eventuali offerte? La trattativa per il prolungamento non sarebbe semplice, visto che il capitano rossonero vorrebbe un aumento rispetto ai 3 milioni attualmente percepiti, e per questo il club potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte.