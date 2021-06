Milan, ritorno di fiamma per Zaccagni: se Calhanoglu non rinnova, ecco l'asso dell'Hellas

Ritorno di fiamma del Milan per Mattia Zaccagni, fantasista dell'Hellas Verona reduce dalla miglior stagione della sua carriera. Lo riporta Sky, che spiega come il possibile arrivo a Milano del classe '95, già corteggiato in gennaio dai rossoneri, sia legato all'addio di Hakan Calhanoglu. Se, infatti, il turco non dovesse accettare la proposta di prolungamento del Milan e andare via a zero, ecco che i rossoneri, che hanno incontrato i suoi agenti nelle ultime ore, proverebbero a strappare all'Hellas il fantasista, che piace anche al Napoli. Possibile, inoltre, che il Milan proponga all'Hellas qualche contropartita tecnica per agevolare un accordo: si pensa ad Andrea Conti o a Mattia Caldara.