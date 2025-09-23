Milan, Scaroni: "Fiducioso sul nuovo stadio, sembra che siamo in dirittura d'arrivo"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Lecce.

Presidente, lei è impegnato sulla questione stadio da tanto tempo, possiamo dire che ci siamo?

"È un tema di cui mi occupo da molti anni, mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché poi, alla fine, noi abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali, e non riesco a immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, possiamo avere le nazionali, possiamo avere tutto quello che ci viene richiesto dalla UEFA. Oltre ovviamente al Milan e all’Inter".

Foster-Manica?

"Io ho sempre detto che voglio fare a Milano il più bel stadio d’Europa e lo ripeto anche oggi: vogliamo avere uno stadio stupendo. Per avere uno stadio stupendo abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale, Norman Foster e Manica, due grandi architetti - Norman Foster forse la stella dell’architettura mondiale - che si sono già cimentati negli stadi. Sono responsabili di aver fatto il nuovo Wembley, tempio del calcio - dopo aver abbattuto il vecchio Wembley, di aver fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa".

Grande ottimismo?

"Grande ottimismo e grande fiducia, nella politica in questo caso perché è il Consiglio comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni".