TMW Milan in pressing su Jashari. Scaroni: "Non vogliamo offrire troppo. Lui vuole venire a tutti i costi"

Il Milan resta in pressing su Ardon Jashari del Club Brugge, col centrocampista che nonostante le difficoltà resta il preferito per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri. Il presidente del club rossonero, all'arrivo in Lega per l'odierna Assemblea, ha risposto ad una domanda sul tema ai cronisti presenti: "Non vogliamo offrire troppo ma lui vorrebbe venire a tutti i costi", ha spiegato il massimo dirigente del club rossonero.

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo del Milan Igli Tare era entrato più nel merito della questione, spiegando la trattativa con il club belga: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre". Nelle scorse settimane il club rossonero, ricordiamo, aveva presentato un'offerta da 32.5 milioni di euro più bonus, che ora ha aumentato a 33.5 milioni più bonus per superare quota 35. Il giocatore, escluso dai primi impegni stagionali vista la sua spinta per arrivare in rossonero, non ha però ancora ricevuto il via libera per partire in direzione Italia.